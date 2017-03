Alors que dans notre édition du 9 février dernier, nous vous annoncions la participation de Turgut Aksoy et Baykal Yildiz, pizzaïolos au restaurant le Duo, au France Pizza Tour, organisé par l’Association des pizzerias françaises, les 15 et 16 mars denier, nous pouvons vous annoncer que la ville de Lons-le-Saunier a désormais en son sein le 6e meilleur pizzaïolo de France en la personne de Baykal. Son collègue et ami arrive, lui, 79e. Fiers de leurs résultats, malgré le stress et la fatigue, les deux cuisiniers exprime leur « joie d’être reconnu par la profession ».

Rendez-vous désormais l’année prochaine pour un nouveau concours.