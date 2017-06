Ils n’ont pas le profil de la bande de trafiquants organisés ; pas de grosses voitures allemandes, pas de bijoux voyants ou de vêtements luxueux ; un train de vie plutôt classique en somme, bien loin des clichés habituels. Et pourtant, ils étaient huit Jurassiens, âgés de 32 à 50 ans, à être convoqués devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, ce mardi 13 juin, pour des faits de consommation, transport, détention, et vente de produits stupéfiants. Des faits qui se sont déroulés de janvier 2014 à mars 2016, entre Lons-le-Saunier, Moirans-en-Montagne, Perrigny, Clairvaux-les-Lacs et Pont-de-Poitte.

Un réseau aux ramifications nombreuses

C’est en juin 2015 que l’affaire débute réellement ; alors que les gendarmes de Saint-Claude sont prévenus qu’un certain Nabil Latreche-Bouftata, 35 ans, s’adonne à un trafic de stupéfiants du côté de Moirans-en-Montagne, ils se rendent rapidement compte qu’ils n’ont à faire qu’à un petit revendeur, acteur d’un réseau aux ramifications bien plus nombreuses. Grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs remontent la piste jusqu’à son fournisseur, un certain Sébastien Futin, 38 ans. Mis lui aussi sur écoute, la piste remonte jusqu’à celui qu’on appelle « Tonton », un Lédonien de 43 ans, Franck Cazorla, qui semble être à la tête de ce petit réseau de trafiquants jurassiens.

Arrivés au sommet de cette pyramide, les enquêteurs jonglent entre les différentes écoutes, rendues complexes par les changements réguliers de ligne des différents protagonistes, afin d’éviter de se faire repérer, pour redescendre vers une myriade de trafiquants-consommateurs jurassiens ; Jamal Bartal, 36 ans, Yvan Chamouton, 32 ans, Alain Poitreau, 44 ans, ainsi que Martine* et Nadine*, respectivement 48 et 50 ans.

Hormis ces dernières, tous étaient donc présents devant la barre du tribunal, pour certains extraits de leur placement en détention provisoire, pour répondre de ce trafic, durant un procès-fleuve de huit heures. À la barre, tous, hormis Jamal Bartal, reconnaissent leur implication, plus ou moins grande, dans ce trafic qui mêle cannabis et cocaïne. Tous expliquent se fournir en stupéfiants chez Franck Cazorla ou Sébastien Futin, afin de les revendre en petites quantités pour assurer leur consommation personnelle.

Une bande d’amis

Pas d’enrichissement personnel donc chez ces hommes qui se définissent comme « une bande d’amis qui partage apéro, partie de pêche, et consommation de stupéfiants », mais un train de vie correcte, alors que la plupart ne vivent que de petits boulots ou du RSA. Une amitié qui s’est malgré tout fissurée à de nombreuses reprises lors du procès où les moments de tension ont été nombreux entre les prévenus.

Mais pour le parquet, cette histoire de petit trafic entre amis ne tient pas. « Chacun minimise ses achats et ses ventes, mais la plupart ont fait de gros bénéfices avec ce business qui était votre activité principale. » À tel point que dans ses réquisitions, le parquet demandait entre 18 mois de sursis, pour les simples consommatrices, et jusqu’à huit ans pour la tête du réseau, Franck Cazorla.

Dans son verdict, le tribunal a semblé plus clément, condamnant respectivement Martine et Nadine à 6 et 8 mois de prison avec sursis, Jamal Bartal à 3 ans, dont 6 mois avec sursis, Sébastien Futin à 4 ans, dont 1 an avec sursis, Franck Cazorla à 5 ans, dont 2 avec sursis, Nabil Latreche-Bouftata à 2 ans, dont 1 avec sursis, Alain Poitreau à 2 ans, donc 18 mois avec sursis, et Yvan Chamouton à 3 ans, dont 1 avec sursis.

* les prénoms ont été modifiés.