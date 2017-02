Internet. Site responsive.

« C’était le parcours du combattant pour trouver les menus de la cantine » a reconnu Guy Saillard, maire, lors du conseil municipal du 7 février. Une rubrique pourtant très consultée par les parents d’élèves, de même que les pharmacies de garde. Depuis le 10 février, un simple clic et vous y êtes : le site Internet de la ville a été refait de fond en comble à l’issue d’un travail d’une année. Pour David Dussouillez, premier adjoint à la communication, l’ancien site était devenu « obsolète au niveau des graphismes et des fonctionnalités ».

340 utilisateurs en un seul jour

Il était indispensable de le « moderniser pour permettre d’y trouver des informations plus facilement », d’autant plus que le site est « plus consulté que nous l’imaginions ». 4382 utilisateurs ont ainsi été recensés pour le seul mois de janvier 2016.

Un pic de 340 utilisateurs a également été constaté le 16 décembre 2016, « sans doute en lien avec l’annonce du programme des festivités de Noël ».

Autre surprise : l’origine géographique des internautes. Si 20 % proviennent de Champagnole, bon nombre d’entre eux résident sur Dijon ou sur Paris. On trouve même 1,83% de Suisses, ce qui montre l’étendue d’un tel support.

La géolocalisation omniprésente

L’autre grande raison du changement tient à des motifs économiques : « L’hébergement par Notreville.net coûtait 645 €/an contre 215 €/an pour Weezual communication » a exposé David Dussouillez. « La seule mise à jour du logo de la ville nous a coûté 300 € ». Désormais, plus de frais supplémentaires à prévoir : « nous aurons la main sur le site, sans être obligé de passer par l’hébergeur ». L’autre attrait du site intéressera fortement les 163 associations champagnolaises : chacune aura sa place sur le site avec son objet social et ses coordonnées (d’où l’intérêt de les actualiser en mairie en cas de changement), mais aussi sa géolocalisation sur une carte interactive de la ville. Sur ce plan accessible à tous figureront aussi les lieux publics, touristiques, sportifs, culturels, etc. Une fonctionnalité d’autant plus intéressante que ce site « responsive » sera consultable sans difficultés sur mobile ou tablette. Pour finir, une rubrique mettra à l’honneur un agenda regroupant toutes les manifestations à venir. Une raison de plus pour les associations de les signaler en mairie.

Contact : www.champagnole.fr

Stéphane Hovaere