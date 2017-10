Face à la baisse de fréquentation du marché du jeudi et l’absence régulière de certains commerçants non-sédentaires, nombreux étaient ceux d’entre eux à en vouloir une réorganisation avant l’été. Mais rapidement, un face-à-face a opposé municipalité, Valérie Galle, adjointe au maire en charge de l’animation, en tête, et commerçants, Sonia Jazdanian, représentante des commerçants, de l’autre côté (« Un avenir incertain pour le marché du jeudi », notre édition du 4 mai). Les uns proposant deux rangés uniques, l’une rue Pasteur, la seconde place du 11-Novembre ; la seconde s’y opposant, appuyant son refus sur la nécessité de libérer l’accès pompier pour la médiathèque, à côté du cinéma Le Palace, et sur l’interdiction de déballer sur les places de parking réservées devant le tribunal, préférant ainsi regrouper l’ensemble des commerçants sur la place du 11-Novembre. Un dialogue de sourd s’installe alors entre les deux parties.

Un accord trouvé

Mais le 11 mai dernier, la venue de Nadine Villier, secrétaire générale de la Fédération nationale des marchés de France, pour une rencontre avec le maire de la ville, Jacques Pélissard, permet de dénouer le problème. Après plusieurs heures de réunion en petit comité, les deux parties trouvent un accord ; ça sera donc la place du 11-Novembre, d’un seul tenant avec la rue de Ronde, joint par un espace fermé à la circulation devant le Carcom, et une réouverture à la circulation de la rue Pasteur. Une décision entérinée lors du dernier conseil municipal, le 25 septembre dernier.

Problème résolut : pas tout à fait. « Reste maintenant à savoir quand et comment cela se fera », répond Sonia Jazdanian, satisfaite d’avoir trouvé une solution, mais dans l’attente de voir la forme que cette dernière prendra. « Les choses prennent beaucoup trop de temps. Dans l’idéal, nous aurions voulu que cette décision soit validée lors du conseil municipal de juin, ce qui aurait permis de modifier le marché dès le début de l’été. Maintenant que la solution a été votée, nous attendons de voir quel plan ils vont nous proposer exactement. Changer 140 commerçants de place, ça ne se fait pas comme ça. »

Une inquiétude que Valérie Galle veut atténuer : « Nous ferons une distribution générale à l’ancienneté dont nous allons établir la liste ce jeudi [5 octobre, N.D.L.R.] avec les représentants des commerçants. Après, c’est à eux de choisir pour la date ; si les choses se passent bien et vont vite, on peut espérer voir ce nouveau marché en place début novembre. Dans l’ensemble, je suis sûr que les choses vont bien se passer, même s’il est certain qu’il va y avoir des mécontentements de la part de quelques commerçants déjà situés place du 11-Novembre et qui devront peut-être céder leur place à de plus anciens. »

Le feuilleton touche donc à sa fin, mais l’épilogue n’est pas encore pour demain.