A se promener dans les artères polinoises, nombreux seraient ceux qui pourraient penser que le secteur de Charcigny est oublié depuis belle lurette par la mairie. Après le quartier du Vieil Hôpital et la Grande Rue, la rue Jean Jaurès et ses alentours sont pourtant devenus une des priorités municipales. Après des travaux d’assainissement, d’adduction d’eau et d’enfouissement de divers réseaux, après quelques années de chantier et de réparations de fortune, le quartier va enfin connaître la requalification tant attendue par les riverains. Dominique Bonnet, maire de Poligny, et quelques élus ont animé en mairie une réunion publique ce 13 février devant une quarantaine de riverains, curieux de savoir à quelle sauce allait être cuisiné leur environnement. Sébastien Simler, représentant du bureau d’études Berest, lequel a déjà suivi les autres travaux de requalification, a d’abord délimité le secteur concerné. Il comprend la rue Jean Jaurès bien entendu, mais aussi la rue des Capucins, la rue Basse, et les entames des rues d’Arbois, de Faîte et d’Archemey.

Un sens unique

À l’intérieur de ce périmètre, le flux de circulation sera revu. Les automobilistes circuleront en sens unique depuis le carrefour de la Grande Rue jusqu’à l’intersection avec la rue se rendant vers le cimetière et la rue d’Archemey. La vitesse sera limitée à 20 km/h, et la voiture ne sera pas prioritaire face aux cyclistes (qui pourront aussi circuler à contresens) et aux piétons. Les autres voies seront à double sens et limitées à 30 km/h. Actuellement anarchique, le stationnement sera revu. Il ne sera plus possible de se garer « sur son propre trappon de cave » au grand désarroi de certaines personnes présentes à la réunion.

Un nouveau parking de 25 places

Sur la totalité de la zone, en dehors des stationnements disponibles rue d’Arbois et sur le parking Paul Targe, 58 places seront matérialisées. 25 d’entre elles le seront peu après le carrefour avec la rue de Faîte, sur un parking aménagé entre le 45 et le 53 rue Jean Jaurès, là où des maisons seront déconstruites cet été. Une poubelle enterrée y sera également créée.

Le patrimoine sera mis en valeur. Les fontaines seront le décor de petites placettes pavées; toutes resteront en eau. Du mobilier urbain égayera le secteur : pots de fleurs géants, bancs, corbeilles, barrières… Quelques arbres seront aussi plantés.

Concernant le calendrier, les travaux seront réalisés en deux phases. La première se situe sur 2017 : les appels d’offres devraient être lancés en été et les travaux en septembre. Après un arrêt en hiver, la seconde phase pourrait débuter en mars 2018 pour s’achever en juin.