Un mort, un blessé dans une collision frontale

Une nouvelle victime est à déplorer sur les routes du Jura : une femme âgée de 44 ans a été tuée, ce vendredi 29 septembre au petit matin, sur la D475 à hauteur de Dammartin-Marpain lors d’une collision frontale. L’accident s’est produit peu après 5h30 entre les deux voitures. Aussitôt, une douzaine de sapeurs-pompiers de Dole, Orchamps, Gendrey (infirmier) et Thervay, ainsi que les urgentistes du SMUR sont intervenus et ont procédé à la désincarcération des victimes. Ils ont pris en charge le conducteur d’un des véhicule âgé 25 ans qui, blessé lors du choc, a été transporté par hélicoptère sur le centre hospitalier de Besançon, mais n’ont pu que constater le décès de la conductrice du second véhicule.

Deux blessés sir ma RD 475

Les secours de Chaussin, Dole et Mont-sous-Vaudrey ont également été appelés, ce vendredi en début d’après-midi, pour un accident survenu sur la D 475 à Le Deschaux entre deux voitures avec deux blessés, dont un incarcéré. Au final, les deux conducteurs, un sexagénaire et une femme de 36 ans, ont été transportés non médicalisés au centre hospitalier de Dole.