Champagnole, Marc Janin, MOF, fromager

Jeudi 16 novembre les étudiants du BTS ont pu assister à un « cours » un peu particulier, donné par un fromager champagnolais qui est le meilleur dans sa discipline : Marc Janin, Meilleur Ouvrier de France (MOF). Une distinction obtenue grâce à des heures et des heures de travail mais surtout de la passion. Les étudiants attendaient avec impatience cette conférence suivie d’une dégustation, de même que le parrain de la promotion 2018 (Jean-Christophe Gautherin, directeur commercial du Groupe Roullier), les tuteurs d’entreprise et les enseignants. Marc Janin leur a fait découvrir un peu en avant- première une vidéo très explicite, émouvante, pour leur faire partager ses valeurs, sa famille et surtout sa façon de travailler. Les étudiants ont découvert par la suite son parcours de formation, ses motivations, et ce qu’il a dû faire pour arriver à être « the best » dans sa catégorie dixit les BTS ; ajoutant : « Un professeur comme cela, on ne pouvait pas mieux rêver ». « Je suis un passionné, j’aime ce que je fais au quotidien et c’est en observant mes pairs que j’en suis arrivé là, mais aussi parce que je n’ai jamais compté mon temps » a confié le MOF.

Les cinq sens en éveil

Ce discours qui sonnait bien, terriblement humain et humble a stimulé les jeunes qui se présenteront à l’examen du BTS cette année : ils devront produire mais le faire si possible avec passion. Pour finir en beauté, Marc Janin a concocté pour les participants un plateau de fromages automnaux, hauts en couleur et en goût accompagné de boissons judicieusement sélectionnées. De quoi faire travailler les cinq sens !