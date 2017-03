Le salon Dol’Arts & livre s’est déroulé à la commanderie samedi 18 mars. Organisée par le Rotary Club de Dole, cette manifestation a réuni cinquante auteurs et quarante-deux artistes. Les visiteurs ont pu acquérir les ouvrages et rencontrer les auteurs qui ont pris plaisir à ces échanges, et admirer les œuvres, peintures, sculptures et photographies exposées.

Le moment fort du salon a été la vente aux enchères. Presque toutes les œuvres ont été vendues et certaines ont atteint un prix respectable : la bécasse, un bronze de Bertrand Fauconnet a été adjugé à 400 euros, la peinture collage métallique le temps de Nadine Tolle 380 euros et l’échassier, bronze de Paul Gonez à 350 euros. La journée s’est terminée par un dîner spectacle. « C’est une journée très pleine avec un pic d’affluence dans l’après-midi. Plus d’un millier de visiteurs sont venus sur le salon pour constater la richesse et la diversité des livres et œuvres présentés et les exposants ont exprimé leur satisfaction. Le bilan financier n’est pas finalisé, mais nous pourrons apporter l’aide prévue en faveur de la Maison des Adolescents de Dole », note Jasmine Lehmann, présidente du Rotary Club de Dole.

De notre correspondant Jean-Luc Millet