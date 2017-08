Un mât de 80 m est installé depuis fin juillet dans le bois de Mont-sous-Vaudrey. Il est composé d’anémomètres, mesurant la vitesse du vent, de girouettes, pour la direction du vent et d’un appareil de mesures d’activité des chauves-souris.

Ce mât sera retiré au bout d’un an sans préjudice du terrain puisque même la structure dans le sol sera ôtée. Il aura fallu déboiser 30 ares d’une jeune plantation (3 ans). Par écrit, la société EOLFI s’est engagée auprès de la commune et de l’ONF à financer les travaux de régénération de la parcelle, soit la replantation des espèces retirées et d’un suivi sur 5 ans après la désinstallation du mât de mesure.

Le mât est situé un peu après l’Etang rouge. Les éoliennes ne seront pas installées sur cette parcelle mais beaucoup plus loin. Leur installation elle-même n’est d’ailleurs pas encore une certitude. « Rien n’est figé », souligne le maire Bernard Fraizier. Un comité de pilotage va être créé rapidement. Il sera au courant de l’avancement du projet et servira de relais auprès des personnes extérieures. Il reste deux places à pourvoir. La présentation projetée lors de la réunion est consultable en totalité, à la mairie de Mont-sous-Vaudrey.