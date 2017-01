Une soirée de lecture qui porte haut l’amour de la marche à pied, c’est le pari original que lancent quatre étudiantes du lycée agricole Mancy, dans le cadre des jeudis du Chalet Colette. Chloé, Sophie, Noémie et Karolanne sont en 1ere année de BTS développement et animation des territoires ruraux, et dans le cadre de leur formation, ces jeunes filles d’une vingtaine d’années organise depuis plus d’un mois cette soirée de lecture qui aura lieu jeudi 12 janvier 2017 à 20 heures.

« Tout au long de l’année, des soirées thématiques sont organisées par des groupes d’étudiants. La nôtre sera une soirée où Éliane Vuillermoz et Gilbert David, deux lecteurs professionnels, viendront lire des textes de Rousseau, Nietzsche, ou Rimbaud sur la thématique de la marche à pied. »

C’est donc dans un lieu chargé d’histoire littéraire, le chalet Colette, ou l’écrivain séjournait au coté de son mari Henry Gauthier-Villars, propriétaire de la demeure, que les textes vont résonné durant cette soirée, grâce à l’implication de ces étudiantes. « Nous avons tout organisé nous-même, de la création des affiches, aux communiqués de presse, en passant par la distribution des flyers. »

Un travail de groupe qui prend tout son sens dans le cadre du cursus en communication des quatre élèves, qui explique « être des lectrices assidues, malgré ce que leur formation en lycée agricole pourrait laisser à penser ».

Réservation au 06 42 00 41 87. 80 places maximum. Prix libre.