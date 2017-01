Les pompiers des Bouchoux, Saint-Claude, Viry, et Oyonnax, soit une vingtaine d’hommes au total, sous les ordres du lieutenant Alexandre Perrier Cornet, commandant le CI des Couloirs, ont dû intervenir, mercredi 4 janvier 2017 vers 8 h 30, avec du matériel important, dont la grande échelle et trois camions pompes, pour tenter de maîtriser un incendie survenu dans un hangar agricole, à proximité d’une ferme, située aux Bouchoux, au lieu-dit Sur la Roche.

Ce hangar d’environ 750 m², qui contenait uniquement du fourrage et du matériel agricole a entièrement brûlé, malgré la mise en place de trois lances, et plusieurs heures d’efforts. Le bétail qui se trouvait dans un bâtiment proche n’a pas souffert de ce sinistre, et heureusement aucun blessé n’est à déplorer. Le propriétaire de cette importante ferme du Haut Jura, va cependant devoir faire face à l’important problème de la destruction du stock de fourrage.

Sur place on notait la présence de Jérôme Grenard, maire des Bouchoux, et de la gendarmerie de Saint-Claude, qui a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du sinistre.