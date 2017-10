La Plateformes Ressources Humaine est un groupement de partenaires, tel que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ou encore la Chambre d’Agriculture qui permet de mutualiser les acteurs, responsables RH, conseillers, juristes, formateurs, sur les champs des ressources humaines, de l’emploi, de l’insertion et de la formation sur le territoire du Jura.

C’est dans son objectif d’information et de conseil auprès des TPE/PME que la plateforme organisait pour la deuxième année, jeudi 12 octobre dernier durant toute la matinée, un forum à la salle des fêtes de Montmorot. Au programme de cette journée qui a réuni 86 acteurs des ressources humaines du territoire, de nombreuses tables rondes sur les problématiques actuelles de la profession : « Quels modes de recrutement pour quel profil ? » ; « Quels sont les outils utiles pour suivre la carrière des salariés ? » ; « Quels changements d’organisation je mets en place pour répondre aux changements de société et aux besoins des nouvelles générations ? »

« Aujourd’hui, la première problématique dans le Jura est l’attractivité de notre territoire, qui entraîne des problèmes de recrutement ; il y a des postes à pourvoir, même qualifiés, mais les recruteurs ont du mal à faire venir, et rester des employés dans un territoire rural, qui plus est frontalier de la Suisse », expliquait Dorothée Simon, responsable de la communication au sein de la CCI du Jura.

À travers les nombreuses tables rondes, et surtout la restitution qui en résulte, les recruteurs présents, venu de tout le département, « pourrons sortir avec des idées nouvelles qui leur permettront de faire évoluer leurs stratégies de recrutement ou leurs méthodes de management. »