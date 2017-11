Un exercice d'attaque, ce matin, au "Boeuf sur le Toit"

Que Dieu nous en préserve ! Mais que se passerait-il si demain, à Lons-le-Saunier, un commando terroriste prenait d’assaut une salle de spectacle ? Tester les hommes et les procédures et le matériel en cas d’attaque d’un lieu publique : c’est le scénario qui se déroule ce mardi 7 novembre au Boeuf sur le Toit de Lons-le-Saunier.

L’exercice a été déclenché entre 8h et 8h30 par la Préfecture. Dès l’alerte donnée, une patrouille de police s’est rendue sur place pour vérifier l’information, puis le groupe d’intervention est arrivé et a pris position autour de la salle de spectacle sous l’oeil médusé des passants et automobilistes, qui voyaient arriver les renforts toutes sirènes hurlantes.

De prime abord, deux hommes lourdement armés menaçaient les policiers depuis l’entrée de la salle de spectacle, qui ignoraient tout de ce qui se passait à l’intérieur : y avait-il des morts ? Des blessés ? Combien d’hommes composaient le commando ? Tout cela, ils allaient le découvrir au fur et à mesure du déroulement de cet exercice grandeur nature et assez impressionnant, mobilisant au passage l’ensemble des services de l’Etat : police, gendarmerie, SAMU, pompiers, etc.

Donc, pas d’inquiétude si vous avez été témoin de ces faits extraordinaire ce matin : tout va bien à Lons-le-Saunier. Mais dans un contexte tendu en France, les autorités savent bien que plus rien n’est impossible. Alors “Si vis pacem, para bellum”, comme on dit…

