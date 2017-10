Un dimanche à la chasse : les non-chasseurs invités

Les Fédérations des Chasseurs du Doubs, du Jura et du Territoire de Belfort organisent conjointement et en liaison avec les chasseurs de la région le désormais incontournable « Un Dimanche à la Chasse », de dimanche 15 octobre. Ce jour-là, les chasseurs proposeront à leurs invités non-chasseurs de se plonger pour une matinée, au coeur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée sous ses formes les plus diverses sur les terres comtoises. Basée sur la découverte, le dialogue et la convivialité, « cette démarche vise à renforcer les liens entre les différents utilisateurs des milieux naturels et témoigner d’une chasse sécurisée, empreinte de respects et porteuse de valeurs, bien loin des clichés et caricatures qu’on pourrait lui attribuer », explique la Fédération.

Pour commencer, un café de bienvenue sera servi à la cabane de chasse où les participants recevront diverses informations sur le déroulement de la journée : la présentation du territoire et des chasseurs de la commune, les animaux convoités et observables durant la matinée, les chiens utilisés… La partie de chasse se déroulera uniquement le matin dans les plaines et forêts du secteur.

Parrainages

Chaque invité sera parrainé par un chasseur confirmé connaissant très bien le territoire, ils resteront ensemble durant toute la matinée. Vers midi, chacun rejoindra la cabane de chasse où une collation sera offerte. Le bilan de la matinée sera réalisé par le Président de chasse suivi des honneurs au gibier si des prélèvements ont été effectués. Enfin, un repas convivial souvent à base de gibier local sera partagé en commun afin de poursuivre les échanges entre pratiquants et non pratiquants.

Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés après la réservation. La participation est gratuite, sans autre formalité. Il faut simplement prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes ou chaussures de randonnée avec guêtres, imperméable si pluie, gants et bonnet si temps froid). Un gilet orange sera offert à chaque participant.

Renseignements : Fédération Départementale des Chasseurs du Jura, Maison de la Nature et de la Faune Sauvage, 39140 ARLAY. Tel: 03.84.85.19.19