Fromages de chèvre de Montrond, vins et miel d’Arbois, viande des Verts plateaux, voire prochainement truites du « Moulin de pierre », escargots de Billecul ou encore champignons de Ney : à la « Ruche qui dit oui », Christophe Girardot cultive le manger sain et local. Surfant sur la demande croissante pour des produits de qualité et pour la « bonne bouffe », le responsable (par ailleurs magnétiseur et voyant) reçoit à son cabinet tous les vendredis soirs (de 18h à 19h30) les consommateurs ayant passé leurs commandes (avant le mercredi soir). L’occasion de rencontrer les producteurs locaux (en fonction de leurs disponibilités), à l’instar d’un mini-marché.

Peu de contraintes

A la différence de celui-ci, « les producteurs savent d’avance ce qu’ils vont vendre » précise Christophe Girardot. Un avantage et des débouchés en contrepartie d’une commission de 16, 7 % (répartie à part égale entre Christophe Girardot et le siège parisien de la « Ruche qui dit oui »). Les consommateurs jouissent quant à eux d’autres avantages : inscription gratuite, libre choix des produits et des quantités désirées (contrairement aux système de paniers distribués par des Amap -association pour le maintien d’une agriculture paysanne-). Deux cent trente adhérents ont été séduits par le concept depuis l’ouverture en juillet dernier (dont ? de clients locaux), pour une douzaine de producteurs. Certains produits (fruits et légumes) viennent toutefois de la Saône et Loire (Branges), faute de producteur plus proche. La ruche de Champagnole constitue la 3ème du département (après celles de Sampans et Grozon).

Stéphane Hovaere

Contact :

www.laruchequiditoui.fr (44 rue du Maréchal Foch à Champagnole)