Ce jeudi 29 décembre, vers 1 h 30, les sapeurs-pompiers de Morbier et de Morez sont intervenus pour un incendie dans les combles d’un chalet, au 85 route des Buclets à Morbier. Le feu serait parti de l’insert du logement, et les habitants du chalet ont été réveillés par l’alarme incendie. Les six habitants, deux adultes et quatre enfants, sont indemnes, et ont été accueillis par leur voisin pour la nuit. Ils seront relogés à l’hôtel pour les nuits suivantes, leur habitation ne pouvant plus les accueillir suite aux destructions par la fumée et l’eau. L’incendie a été maîtrisé par les soldats du feu à l’aide de trois lances à incendie.