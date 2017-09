Samedi 23 septembre l’association Baladojura organise un déplacement en car pour se rendre aux Floralies de Bourg-en-Bresse qui ont aujourd’hui une envergure unique en Rhône-Alpes. Cette exposition horticole et florale placée cette année sous le thème « Eclats d’eau », est devenue l’une des plus importantes de France. Elle est à chaque fois attendue par des dizaines de milliers de visiteurs. Cette année encore, le service des jardins de la ville de Saint-Claude tient un stand parmi d’autres grandes villes de France.

Le départ est prévu à 8 h 45 devant l’office de tourisme. Retour prévu vers 18 h 30. Le prix de la sortie comprenant le déplacement en car (aller et retour) et l’entrée au Parc des expositions est de 25 €. Prévoir un casse-croûte. Restauration possible sur place. Inscriptions à la Maison des associations ou au 03 84 45 41 24.