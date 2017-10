Un camion de poubelles en feu place de Verdun

Ce jeudi en début d’après-midi, les pompiers de Lons ont été appelés pour un incendie pris dans la benne d’un camion de poubelles, qui faisait la collecte des déchets du marché, place de Verdun. Deux lances ont dû être mises en batterie pour venir à bout du sinistre.

Une piétonne sérieusement blessée

Non loin de la place de Verdun, ils sont également intervenus en fin de matinée pour secourir une piétonne rénversée par une auto à 11h41, avenue Camille-Prost et gravement blessée. Inconsciente puis en arrêt cardiaque, la sexagénaire a été réanimée par les sapeurs-pompiers et le SMUR avant d’être transportée, médicalisée par le SMUR, sur le centre hospitalier de Lons.

