La cérémonie s’est donc déroulée en présence d’éminentes personnalités : son excellence l’ambassadeur de France à l’Unesco Laurent Stefanini, son excellence l’ambassadrice conseillère auprès de madame la préfète de région, M. Falga directeur régional des affaires culturelles, et Isabelle Chave responsable patrimoine culturel immatériel au ministère de la Culture. Ceux-ci devront procéder à l’examen du dossier déposé par Arbois, d’où l’importance de leur venue. Et ils n’ont pas été déçus, car la capitale des vins du Jura a célèbré son biou en liesse.

Une foule immense

Cette cérémonie unique et ancestrale a offert les prémices de la récolte à Saint Just, patron de la paroisse. Le biou cette année est prometteur : malgré une récolte divisée parfois par deux, les rescapés sont de valeur ! Samedi 2 septembre, les vignerons ont amené chacun un panier de leurs meilleurs raisins (raisins mûrs, compacts, sans aucune maladie) à la maison Vercel (face la maison Pasteur), pour y être accrochés à l’énorme grappe. Et dimanche 3 septembre, le biou de quelques 80 kg partait en cortège de la maison Pasteur. Porté par 4 solides vignerons, entourés de 14 gardes-fruits armés de leurs piques, précédés de quatre jeunes violonistes jouant de chants arboisiens d’antan, le cortège a traversé la ville suivi des autorités, officiels, et d’une foule immense. Direction l’église saint Just et sa grande messe, où le biou a été béni par le prêtre avant d’être suspendu à la voûte de la grande nef, à l’admiration de tous. Il y restera trois semaines (selon son état), puis sera descendu pour être confié à un vigneron qui en fera quelques bouteilles qui seront distribuées et dégustées entre amis.

De notre correspondant Jacky Millet