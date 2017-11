Samedi soir vers les 18h45 un automobiliste jurassien qui circulait sur le CD12 dans le sens Auxange – Orchamps a eue un drôle de surprise car un arbre, érable sycomore de 20 mètres de haut, est tombé devant sa voiture à une quinzaine de mètres, vers le Monument Vacheret rue de la Résistance.

Dans sa chute cet arbre de plus de 100 ans a cassé un poteau ciment, arraché une ligne électrique et aussi une ligne photo voltaïque dans la propriété de Bernard Ménétrier. La circulation a alors été coupée pendant plus d’une heure, le temps que les employés de la section route du département procèdent au tronçonnage, aidés par un riverain venu avec engin pour le débardage.

Sur place, on notait la présence du maire et de l’adjointe ainsi que les gendarmes de la COB d’Orchamps. Enedis qui gère le réseau d’électricité en France a travaillé une partie de la nuit pour faire le dépannage avec nacelle et engin.