Claude Changarnier, présidente de Vélo Qui Rit, association des usagers de la bicyclette de la région de Lons-le-Saunier, annonçait il y a quelques jours « on pourrait croire que Vélo qui rit se repose pendant l’été, eh bien non, ses infatigables bénévoles vous attendent au relais-vélo de Courlans, au bord de la Bressane, la voie verte reliant Lons-le-Saunier à la Saône-et-Loire ». Effectivement présents chaque dimanche depuis le 23 juillet, ils seront encore là jusqu’au 3 septembre, de 10 à 16 heures.

Julien Da Rocha, membre du conseil d’administration de l’association rencontré sur place précise « en partenariat avec Ecla nous souhaitons faire vivre ce relais vélo peu utilisé, alors qu’il est ouvert quotidiennement en journée. On y trouve une salle hors sac équipée, un point d’eau et des toilettes accueillantes. Chaque dimanche, entre 150 et 200 personnes empruntent la voie verte et nous sommes là pour les conseiller et faire même un petit entretien du vélo si besoin ».

Un entretien à la portée de tous

Effectivement, dimanche matin, réglage de hauteur de selle ou de dérailleur et même gonflage de quelques pneus étaient à l’ordre du jour. Jean-Yves Peignaux, autre bénévole lui aussi passionné par la mécanique, expliquait sa présence « par le souhait de l’association d’amener à une plus grande autonomie les utilisateurs de la bicyclette. Nous en voyons une bonne dizaine chaque dimanche et nous leur montrons que l’entretien de base d’un vélo est à la portée de chacun ». Ils donnent également des renseignements sur la voie verte ou le fonctionnement de l’association.

Et grâce à un partenariat avec un magasin bio lédonien, les cyclistes peuvent même se concocter un smoothie spécial « Voie verte » grâce à un mixer couplé, bien évidemment, à un vélo. Alors, si vous empruntez la Bressanne les prochains dimanches, n’hésitez pas à vous arrêter auprès des bénévoles de Vélo Qui Rit et à visiter le relais-vélo à votre disposition, à proximité de l’ancienne gare de Courlans.

• Prochains rendez-vous au relais-vélo de Courlans : 20 et 27 août, 3 septembre. Contact : veloquirit39000@fubicy.org.

René Gauran