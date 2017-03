Un appel à la grève pour le droit des femmes

« En France, les femmes sont toujours payées 26 % de moins que les hommes. Comme si elles arrêtaient chaque jour d’être payées à 15h40 », indique la CGT du Jura dans un communiqué qui les appelle à arrêter de travailler le 8 mars 2017 à 15h40.

C’est la première fois que des associations féministes, syndicats, ONG et organisations de jeunesse appellent ensemble à la mobilisation le 8 mars, par la grève, des rassemblements et des actions sur les réseaux sociaux, pour exiger « que 2017 soit enfin l’année de l’égalité. » Objectif : « faire entendre les exigences de celles qui représentent 52 % de la population, à la veille de l’élection présidentielle et alors que les réactionnaires, en France, aux Etats Unis, en Russie, en Pologne ou encore en Turquie, s’attaquent aux droits et aux libertés des femmes. »

Selon les signataires de l’appel, les femmes sont toujours payées 26 % de moins que les hommes parce qu’elles sont 30 % à travailler à temps partiel ; parce qu’elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement ; parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière ; parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires.

Mercredi 8 mai, deux rassemblements sont prévus pour le Jura à Dole (devant la sous-préfecture) et à Lons-le-Saunier (place de la Liberté) à 16 heures.