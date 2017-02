Scandale. Théâtre.

Qui connaît la pièce d’Alfred Jarry ne s’étonnera pas du langage grossier, des repas pantagruéliques et des meurtres à tout va. Cette pièce constitue en effet une énorme farce avec un Ubu cupide, imbécile, goinfre et cruel et une femme envieuse et vénale, parodiant les despotes de tous bords.

Ce qui a en choqué plus d’un le 7 février à la salle des fêtes, c’est l’outrance et le débordement de certaines scènes plus qu’indécentes.

Des scolaires ou de très jeunes gens, étaient présents ce soir-là, et l’espace où évoluaient les personnages se trouvait en leur centre, sous leur nez. Il y eu d’ailleurs quelques rires, mais également de la gêne parmi le public. La pièce originale n’a été représentée que cinq fois entre la date de sa création, le 10 décembre 1896 et 1950. À l’époque elle a fait scandale par ses dialogues grossiers. Fallait-il vraiment en rajouter ?

Alfred Jarry est le précurseur de Ionesco, pas du Marquis de Sade.