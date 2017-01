« Fort d’une seconde édition particulièrement réussie en 2016, malgré des conditions météorologiques extrêmes, le Challenge des Gabelous s’impose dès cette troisième édition, comme l’événement familial hivernal incontournable du Jura Gessien », expliquent Nicolas Guitton, président de l’association Sportera Handi Cap co-organisatrice de la manifestation avec l’office de tourisme de Mijoux, en partenariat avec l’hôtel de La Mainaz.

Gommer les différences

« Cette manifestation est à l’image des valeurs que l’association Sportera Handi Cap entend promouvoir dans le cadre de ses activités : solidarité, sportivité, esprit d’équipe, découvertes culturelles et historiques », poursuit le responsable, en ajoutant que pour cette troisième édition qui se déroulera dimanche 29 janvier, « l’accent sera particulièrement mis sur l’accessibilité à l’évènement pour les personnes en situation de handicap. L’objectif est de gommer les différences pour que tout le monde participe », poursuit Nicolas Guitton en précisant que l’objectif de l’association Sport Terra Handi Cap sera d’utiliser les bénéfices du challenge des Gabelous pour emmener deux jeunes au marathon des sables 2017 : Romain Chevillard, âgé de12 ans qui souffre d’ataxie et Louis Derungs, âgé de 22 ans, qui a perdu l’usage de ses deux bras après avoir été électrocuté. Le jeune homme a d’ailleurs écrit un livre « 15 000 volts » dans lequel il raconte tout le chemin qu’il a parcouru pour s’adapter à son nouveau quotidien.

Solidarité et entraide

Romain Chevillard et Louis Derungs seront présents le week-end prochain à Mijoux pour le Challenge des Gabelous dont l’épreuve de trail blanc, sera la première étape du Trail Jura Tour (comportant cette année neuf épreuves). Pour l’organisation de cette manifestation qui se déroulera cette fois-ci sur une journée au lieu de deux précédemment, une bonne cinquantaine de bénévoles sera présente. Parmi eux se trouvent des membres de l’association de coureurs de Saint-Julien en Genevois, des habitants de Mijoux investis depuis le début, dix médecins qui veulent donner de leur temps pour cet événement convivial, solidaire et sportif, ainsi que l’Armée de l’air qui est présente depuis le début, avec une dizaine de militaires en provenance de la Base 110 de Creil. « L’Armée de l’air partage avec nous des valeurs de solidarité et d’entraide, notamment par rapport aux militaires qui ont pu être blessés lors de leurs missions. Sur le plan de l’organisation, ils ont aussi un sens de l’engagement et de l’expertise qui est précieux pour nous ». A noter que chaque participant repartira avec une part de Bleu de Gex du haut-Jura. Le vainqueur du 15 km remportera un week-end pour deux à La Mainaz (restauration et hébergement compris) pour une valeur de 1 000 €. Le vainqueur du 7 km gagnera un repas pour deux au restaurant de La Mainaz.

Le programme :

Dimanche

- A 10 h. Pour les plus sportifs, deux parcours trail (course à pied sur neige) de 7 km ludique (150 m D+) et 15 km expert (300 m D+) permettront de découvrir la vallée de la Valserine classée première rivière sauvage d’Europe.

- A 15 h. Un challenge à faire en famille avec les enfants à partir de trois ans, ou entre amis, déguisés si possible (pour un prix supplémentaire !), avec de nombreuses épreuves ludiques et défis originaux (parcours d’obstacles et de cordes, luge…) sur la thématique des Gabelous* qui viendront agrémenter un événement qui s’annonce riche en émotion et en bonne humeur.

Inscriptions. Challenge famille : 15 € par équipe. Challenge découverte (snowtrail 7 km ) : 10 €. Challenge expert (snotrail 15 km) : 15 €.

Voir sur : www.challenge-gabelous.com. Hébergements. Renseignements à l’office de tourisme de Mijoux au 04 50 41 30 28 – info@mijoux-tourisme.fr

* Gabelou. C’était le douanier en charge de collecter la gabelle (impôt sur le sel).