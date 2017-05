Ce mercredi 24 mai 2017, à 12h14, les secours sont intervenus pour un accident de la circulation, boulevard Jules Ferry à Lons-le-Saunier. L’accident impliquait trois voitures qui se seraient percutées par l’arrière.

Six victimes ont été prises en charge par les secours : deux en urgence absolue, avec un pronostic vital non engagé, une en urgence relative et trois indemnes. Toutes ont été transportées vers les centre hospitalier de Lons-le-Saunier.