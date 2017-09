1. Avant d’évoquer avec vous les projets à venir pour la commune, revenons sur les chantiers terminés.

« Ils ont été nombreux, mais principalement tournés vers la voirie, qui nous a demandé un gros travail. Nous avons finalisé les travaux rue de Vallière, avec son double sens cyclable et la sécurisation pour les piétons. Nous avons également fait de gros travaux dans le quartier du Clair-de-Lune, avec l’enfouissement des réseaux électriques, de communication et d’éclairage. Tous les ans, nous faisons un quartier différent, pour un coût moyen de 240 000 € alloué à la voirie. Plus largement, nous essayons depuis plusieurs années, d’inverser la tendance, en favorisant les déplacements doux, piétons et vélo, face aux voitures. »

2. Trois gros projets sont également en cour ; le regroupement des deux écoles, la future médiathèque, et le puits à sel. Expliquez-nous.

« Concernant le regroupement des deux écoles primaires de niveaux différents en une, les travaux ont déjà commencé le 10 juillet dernier. C’est un projet ancien qui date de 2014 et qui nous a demandé plusieurs délibérations pour savoir ce que nous allions faire exactement. Le nouveau groupe scolaire, qui réunira les sept classes, et qui sera en lieu et place de l’école principale au centre de la commune, bénéficiera d’une extension de deux nouvelles salles de classe, soit 250 m2. La future ancienne école sera, elle, rentabilisée, par des associations, entre autres. Ces travaux, d’un montant de 1,2 million d’euros, permettront de créer une structure scolaire en BBC. Mais la problématique principale réside dans le fait que les travaux devront se dérouler tout au long de l’année, alors que les enfants seront dans l’école, pour une livraison à la rentrée 2018. Il y aura donc un jeu de chaise musical dans les classes, et les travaux les plus bruyants seront effectués durant les vacances.

L’école terminée, nous attaquerons notre second gros chantier sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, à savoir notre nouvelle médiathèque, dont les travaux débuteront en septembre 2018 pour une livraison en septembre 2019. Nous ne sommes actuellement qu’à la phase du choix de l’architecte, mais le cahier des charges est fini. Ça sera donc un bâtiment de 250 m2, situé derrière la mairie, et a proximité de l’école, ce qui nous permettra de renforcer notre centre-bourg. Plus qu’un bâtiment BBC, nous souhaitons faire un bâtiment passif, où nous ne dépenserons pas d’énergie, et où nous en créerons.

En 2018, nous espérons également travailler sur la préservation de notre patrimoine, à savoir le puits à sel, que nous allons refaire à neuf. Nous allons d’ailleurs, dans les jours à venir, lancer une souscription envers les habitants afin de les impliquer dans ce projet. »

3. À l’avenir, quelle direction souhaitez vous donner à votre commune ? Quels projets futurs avez-vous ?

« Nous avons encore beaucoup de projets, comme celui de mettre en place de nombreuses pistes cyclables. Nous voulons également améliorer nos entrées de ville pour qu’elles soient clairement identifiées en tant que telle ; ce qui induit un travail sur le visuel pour donner aux gens l’envie de s’arrêter, et pas uniquement de passer. Dans l’idée, nous voulons faire de Montmorot une ville à la campagne ; ce qui passe par un développement, non pas en construisant la ville, mais en reconstruisant l’existant. Mais que l’on se rassure, ces projets n’entraîneront pas de hausses d’impôt ; cela fait plusieurs années qu’ils sont stables, voir en baisse. La solution pour notre municipalité est de trouver plus de subventions, de se serrer la ceinture et de s’investir humainement dans chacun de nos projets. »