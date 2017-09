Trois parcours sont au choix.

Le Trail des 2 Salines, sur 33 km emmènera les coureurs de la saline royale de Salins-lesBains à la grande saline d’Arcet-Senans, deux sites classés UNESCO. Ce parcours sportif et varié suit une bonne partie du tracé de l’ancien saumoduc (canalisation en bois qui acheminait l’eau salée de Salins-lesBains vers Arc-et-Senans) entre les deux Salines, par les vallées de la Furieuse et de la Loue, avec un dénivelé de 850 m D +. Le départ sera donné à 9 h 30 devant la saline royale de Salins pour arriver à l’intérieur de l’énorme monument de la Grande Saline d’Arc-et-Senans, en passant par le château de Vaulgrenant, Notre Dame de Lorette, le vignoble de Cramans et finir le long de la grande avenue face aux colonnes d’entrées de la saline. Tarifs : 33 €. Cette course existe également en duo avec le premier relais entre Salins et Port-Lesney puis le second entre PortLesney et Arc-et-Senans.

Accès gratuit à la grande Saline

La Course des Gabelous, sur 13 km partira de Port-Lesney et rejoindra la Saline royale d’Arcet-Senans sur le tracé de la Via Salina avec un dénivelé de 285 m D + Chacun pourra se lancer en courant ou en marchant. Le départ sera donné de Port-Lesney, devant l’école à 10 h. Tarifs : 20 €

Enfin, la Course d’Arc à Senans sur 5 km sillonnera les contours de la Saline royale d’Arc et Senans. Une occasion unique de courir autour puis au cœur de l’un des plus beaux monuments de France, sur un dénivelé de 23 m D + Le départ sera donné à Arc-et-Senans à 11 h 30 à la Saline royale. Tarifs : 14 €. Ce sera aussi l’occasion d’accéder gratuitement à la grande Saline où un village partenaires sera en place.

Les inscriptions auront lieu le samedi 30 septembre après-midi et le dimanche 1er octobre de 7 h à 9 h 30, à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Les dossards seront à retirer exclusivement à la Saline royale d’Arc-et-Senans le samedi 30 septembre entre 14 h et 18 h ou le jour J entre 7 h et 9 h 15. Des navettes circuleront de 7 h 30 à 9 h entre Arc-et-Senans et les sites de départ, au tarif de 1 € par coureur au moment de votre inscription. Les bâtons, les vélos et les chiens ne sont pas autorisés.

Rappelons qu’en 2016, plus de 430 coureurs en avaient décousu sur les deux grands parcours avec la victoire de Vincent Coupat sur le 33 km en 2 h 09’20 et de Florence Guedon en 2 h 44’02. Sur l’autre parcours de 13 km, Jérôme Tisserand avait gagné en 55’38 et Juliette Martinot en 1 h 05’05. À vous de jouer !

Pour plus d’informations : www.traildes2salines.com.