Trois nouvelles affiches pour promouvoir les vins du Jura

En proposant trois nouvelles affiches pour les blancs, les rouges et les crémants, le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura poursuit son évolution en matière de communication. Objectif : offrir aux crus Jurassiens ces nouveaux visuels « pour davantage de visibilité et de modernité », « montrer la diversité » et « mettre en valeur le modèle d’une viticulture durable, respectueuse de l’environnement ».

Une image plus haut de gamme

Avec ces visuels, le CIVJ diversifie également ses supports et développe une campagne sur le web, en plus des supports print, comme les flyers, les banderoles de grandes tailles ou encore les annonces publicitaires. Ce qui devrait assurer « un meilleur positionnement de l’ensemble des Vins du Jura sur une échelle moyenne et haute gamme sur la cible grand public », indique le CIVJ, tout en veillant à rester présent auprès des professionnels.