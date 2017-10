Champagnole, salon vins, fromages

3.000 visiteurs : les 22 et 23 octobre, Champagnole sera transformée en capitale oenologique, pour célébrer le mariage de 85 vins AOC (appellation d’origine contrôlée) et de 200 fromages. Un panel éblouissant décliné à travers une idée originale : « Prenez un morceau de pain, trois morceaux de fromage et trouvez le meilleur accord avec nos vins » propose Pascal Bezin, président de l’AOC (Association Œnologique Champagnolaise). L’association organisatrice de cette 11ème édition vous guidera, même si vous vous êtes néophytes, car pour la dizaine de bénévoles il s’agit avant tout de transmettre leur passion.

Gargantuesque foire

Une passion contagieuse, puisque la première édition en 2006 ne comptait « que » 1700 visiteurs.

« Beaucoup de visiteurs l’attendent avec impatience pour renouveler leur cave » expose Pascal Bezin.

Au fil des ans, le salon est même devenu un rendez-vous incontournable, sorte de gargantuesque foire aux vins où se nouent de nombreuses transactions. « A tel point que certains vignerons ont dû repartir dans la nuit dans le Val de Loire pour réapprovisionner leur stand » se remémore amusé Pascal Bezin.

Convivialité assurée

Le salon accueillera en effet 29 vignerons venus de toute la France…et même de Corse (nouveauté 2017). De quoi être sûr de trouver « chaussure à son pied », le tout dans une grande convivialité, véritable marque de fabrique du salon. Mais le succès réside aussi dans ses animations coachées par trois meilleurs ouvriers de France (MOF) : Marc Janin (fromager à Champagnole), Romuald Fassenet (chef du Château du Mont Joly à Sampans) et Edouard Hirsinger (chocolatier à Arbois). Ce dernier animera ainsi des ateliers pour découvrir de merveilleux accords chocolatés.

Le plaisir avant tout

Les 50 places disponibles seront prises d’assaut, il est donc prudent de réserver dès maintenant. Autre atelier gastronomique et ludique : les « battles » (batailles) livrées contre Romuald Fassenet (MOF et étoilé Michelin) par six autres chefs jurassiens (dont Élie Sclaffer) sous forme de masterclass. Élie Sclaffer (patron du renommé « Bois gourmand ») assurera en outre la restauration sur le salon avec de savoureuses spécialités (jarret, tête de veau, andouillette, jambon à l’os, souris d’agneau, etc.). Un atelier arômes et saveurs autour du comté vous permettra également de (re)découvrir notre fromage emblématique. De quoi ravir les papilles de tous les gourmets. Et de quoi célébrer en grande pompes le plaisir, maitre mot de ce 11ème salon.

Stéphane Hovaere