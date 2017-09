Arbois, fête, Unesco

Cette année, la fête d’Arbois et la cérémonie du biou ont eu lieu du 2 au 4 septembre, et de nombreuses animations ont été organisées à l’occasion de ce week-end exceptionnel. Pour ouvrir ces trois jours festifs, samedi de bonne heure, 18 courageux randonneurs prenaient le « sentier des vignes » pour une grimpette dans le vignoble jusqu’à la Tour Canoz, où les attendait une dégustation offerte par l’office de tourisme. Pendant ce temps, se mettaient en place en divers lieux de la capitale des vins du Jura 18 artistes participant au 25e concours de « L’Arbois des Peintres » (contrariés par moments par d’ intempestives courtes pluies).

Les chorales d’Hausach et Saint-Vit

On rencontrait aussi des badauds qui, papier en main et nez en l’air, cherchaient dans les rues les réponses au jeu « mais ou est ce donc ? ». Dès 14h, on a pu assister à la maison Vercel (face la maison Pasteur), au montage du biou et de la couronne patriotique par les vignerons. Le soir était donné le palmarès de l’Arbois des peintres à la MJC, puis à 22h étaient tirés les feux d’artifice depuis le stade municipal. Dimanche 3 septembre, après la cérémonie du Biou, un autre cortège partait « couronne patriotique de raisins » en tête de la maison Pasteur pour le monument aux morts pour y célébrer le 73e anniversaire de la libération d’Arbois (le 4 septembre 1944 avec le concours de la 3° division d’infanterie U.S). De nombreuses et hautes personnalités ont honoré cette cérémonie, qui était suivie d’un apéritif géant offert par les vignerons de l’AOC Arbois sur l’esplanade de l’église. Durant ces jours de fête, d’autres animations ont fleuri : exposition de champignons, concerts par la chorale d’Hausach (ville jumelée avec Arbois), et de l’harmonie de Saint-Vit, montées au clocher, visite de la ville, expositions diverses… Pour couronner ces belles journées, une grande fête foraine a égayé le Champ de Mars lundi 4 septembre.

De notre correspondant Jacky Millet