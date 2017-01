Les Scènes du Jura suggèrent : imaginez un espace clos. Tout noir. Pas d’image, pas de son. Puis un bruit se fait entendre et une flamme apparaît. Une balle, aussi. Non, deux. Non, plusieurs : une ruée de balles, comme un essaim ou une fourmilière qui chercherait à entrer par les portes et les fenêtres. Trois silhouettes, comme tirées du lit, surgissent à leur tour, à la lueur de quelques bougies, pour tenter de ramener le silence et l’obscurité. Mais c’est mal parti : ces satanées balles retombent au lieu de rebondir, partent à gauche plutôt qu’à droite. Un vrai cauchemar…

Le spectacle Nuit est une création collective de Nicolas Mathis, Julien Clément et Rémi Darbois, de la compagnie Petit Travers. Pour créer l’ambiance, ces jongleurs ont fait appel au magicien Yann Frisch, celui qui détient les secrets des « trajectoires aléatoires » et des « durées de suspension imprévisibles ». D’où un spectacle « plein de créatures surnaturelles, de grincements de portes et d’ombres menaçantes ». Mais Nuit propose aussi « son lot de scènes loufoques ».

Dès 6 ans.Tarifs : de 11 € à 17 €. © Ian Grandjean.