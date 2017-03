Trois groupes pour une soirée rap/hip-hop au Boeuf-sur-le-Toit

Place au rap samedi 25 mars dès 20 h, salle du Boeuf-sur-le-Toit à Lons-le-Saunier avec Demi Portion, Davodka, Napalm, et une première partie en « Open Mic » (micro libre). L’événement est notamment promu par Simon Humbert, Maxime Tesson et Léo Mercklé, trois étudiants du lycée agricole de Montmorot en classe de BTS gestion et protection de la nature, tenus de réaliser, dans le cadre de leur formation, un Pic, « projet initiative et communication ».

« Depuis tous jeunes, nous sommes fans de la culture hip-hop et de sa musique, racontent-ils. Depuis les années 90, avec l’arrivée du rap en France, le hip-hop a véhiculé de multiples valeurs et messages. Certains de ces messages ont eu un impact différent sur les personnes. De nos jours, le rap et ses messages sont assez controversés, avec beaucoup de préjugés. D’où l’objet de notre Pic, nous voulons défendre les valeurs du hip-hop en invitant ces artistes connus et respectés avec leurs plumes aiguisées ».

Les trois étudiants promeuvent le groupe Demi Portion, qui, « plutôt que de bombarder son public de mixtapes et autres street album, se concentre sur l’écriture et livre ses compositions à doses raisonnées. Il évite ainsi l’écueil de la grosse trap, délivre des textes aussi bien écrits qu’émouvants, pétris de références pop. Son dernier album, 2 Chez moi, a fait beaucoup parler de lui avec des featurings impressionnants et des musiques bien travaillées. »

Davodka, lui, « dépeint depuis plus de dix ans sa vision du monde du haut de la Butte Montmartre ». Il est « considéré comme une valeur sûre du rap indépendant grâce à son flow grande vitesse et sa plume piquante. »

Quant à Napalm, c’est un « écorché vif, décryptant un quotidien peu glorieux mais teinté d’espoir ». Il est décrit comme « explosif, incendiaire, brûlant ».

La première partie du concert se déroulera donc en « Open Mic », « un concept de micro libre lors duquel n’importe qui peut prendre le microphone pour effectuer une performance vocale », expliquent Simon Humbert, Maxime Tesson et Léo Mercklé.