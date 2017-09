Ex-coéquipiers sous le maillot de l’US Dole, proches désormais de la cinquantaine, Emmanuel Bon, Laurent Greffier et François Mittaine apprécient de se retrouver pour des moments conviviaux. Ils ont plaisir dans ces instants-là à savourer une bière aux saveurs différentes des pils habituelles. Ainsi est née cette question : s’ils faisaient une bière, quel goût aurait-elle ? Le projet se concrétise avec la création, sous la marque Brasserie du Dolen, d’une gamme originale composée d’une blanche, une blonde et une ambrée.

Laurent Greffier est professeur à l’Enilbio de Poligny où il forme des élèves et professionnels aux techniques de la brasserie. C’est lui qui, suivant les directives de ses deux comparses, a élaboré la recette de la Baby Dole (blanche), de la Dolen (blonde) et de la Rageuse (ambrée). Désireux de faire un produit très accessible, ils n’ont pas voulu des bières qui auraient eu trop de corps. Elles sont en revanche très aromatiques. Comme des vins, les bières de la Brasserie du Dolen s’apprécient d’abord au nez. La blanche se caractérise par un fort parfum de citron. « On a choisi une fermentation haute, à 20° C, qui donne plus de goût. On obtient les arômes grâce au houblonnage à froid », expliquent-ils, précisant qu’il s’agit de bières pur malt, c’est-à-dire sans ajout de sucre.

La Brasserie du Dolen occupe le rez-de-chaussée du V, Fourmilière des savoir-faire. Ses fondateurs y accueillent les clients le vendredi après-midi et le samedi. Ils comptent sur le Week-end gourmand du Chat perché pour se faire mieux connaître, à travers notamment des dégustations gratuites samedi et dimanche de 16 h à 17 h. Leur stand sera situé face au magasin Au Vieux Millésime, chez qui on peut se procurer leurs bières. Déjà plusieurs restaurants de Dole la proposent aussi.

La Baby Dole, la Dolen et la Rageuse

Les trois bières de la Brasserie du Dolen titrent entre 5 et 6,5° alc/vol. Dolen signifie méandre en celte. Ce terme est une des possibles origines du nom de Dole. L’étiquette représente le clocher de collégiale. Sur l’étiquette de la Baby Dole, une pin-up (en anglais, doll signifie poupée) pose devant la ville vue depuis le canal des Tanneurs telle que souvent représentée sur les cartes postales. De même, la Rageuse est associée à la ville de Dole par son nom et son étiquette : Pasteur manipulant une éprouvette.

Tout à fait doloise, la Dolen ne l’est pas encore. Emmanuel Bon, Laurent Greffier et François Mittaine sont allés faire les trois premiers brassins à Colmar, où ils ont loué les installations de la brasserie Sainte-Cru. Ils revendiquent néanmoins la singularité de la Dolen : « On a pu travailler comme on le désirait. C’est vraiment notre bière, avec les ingrédients et la recette qu’on a choisis ».

La création de la première bière doloise est un projet auquel ils se consacrent en-dehors de leur journée de travail. Au mois de juin, ils ont déposé les statuts de la SAS La Brasserie du Dolen. Ils espèrent pouvoir assez vite réaliser un volume assez conséquent pour financer l’acquisition de leur propre matériel de brasserie. Les trois bières sont proposées en bouteilles de 33 centilitres, au prix de 3 € ou en coffret cadeau vendu au tarif de 10 €.