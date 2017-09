Travail au noir : six procédure ouvertes lors de contrôles, ce matin

Douze gendarmes, quatre fonctionnaires de la DDSP et sept contrôleurs de l’URSSAF ont été engagés, ce lundi 25 septembre, pour une vaste opération de lutte contre le travail clandestin menée de 6h30 à 8h30 sur les routes autour de Lons-le-Saunier, annonce cet après-midi la gendarmerie du Jura. Les véhicules d’entreprises du bâtiment, nombreux à se déplacer à cette heure là, étaient spécifiquement visés par le dispositif.

Cinq postes de contrôle avaient été mis en place simultanément : quatre sur le secteur de compétence gendarmerie et un sur Lons-le-Saunier. Au total, ce sont 63 véhicules et 110 personnes travaillant pour ces entreprises qui ont été contrôlés. Six procédures pour travail dissimulé ont alors été établies.