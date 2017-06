Transju'trail : les dernières infos !

Plus de 2500 concurrents sont inscrits aux différentes épreuves de la 10e Transju’trail !

• 474 sur le 72 km, 581 sur le 36 km, 783 sur le 23 km, 249 sur le 10 km, 30 sur le 5 km, 22 équipes dans le relais 2×36 km, 115 sur la Marche Nordique… et plus de 160 Marmots !

• 74 départements français sont représentés dans les différentes épreuves, ainsi que 15 nations : Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Espagne, Etats-Unis, France (évidemment…), Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.

• Les doyens du 72 km seront Marie-France Garcia (60 ans, dos. 359) et Jean-Louis Lalanne (73 ans, dos. 160).

• Les doyens « absolus » de l’édition 2017 seront Michelle Robin (76 ans, dos. 3050) et Mario Franzin (78 ans, dos. 3225), tous deux engagés sur le 10 km.

• Attention aux nouvelles barrières horaires !- Afin de garantir à tous un maximum de sécurité, les barrières horaires ont été modifiées cette année. Ainsi, la course sera arrêtée pour les traileurs du 72 km qui arriveront à : • Bellefontaine à 9h45. • Morez à 11h15. • Prémanon à 14h00. • Les Dappes à 15h30.

• A surveiller de près : Juliette Blanchet, Arnaud Jacquin et Jany Leseur en favoris sur le 72 km !

Sur le 72 km, côté hommes, le Pontissalien du Team Intersport Arnaud Jacquin (dos. 40) aura fort à faire avec le local du Team Trail Jura Jany Leseur (dos. 448) pour succéder à son co-équipier Aurélien Patoz, vainqueur en 2016. Côté dames, la chevronnée Juliette Blanchet (dos. 320) s’annonce comme la grande prétendante à la victoire. Elle devra compter avec la présence de Murielle Lauriot (dos. 476), vainqueur en 2013, et la très déterminée Delphine Monnier Benoît (dos. 74), 3e l’an dernier.

Sur le 36 km, c’est un autre Pontissalien déjà vainqueur de l’épreuve reine en 2010, Arnaud Perrignon (dos. 1058), et François Faivre (dos. 1122), lui aussi victorieux sur le 72 km en 2014, qui pourraient se disputer le titre. À moins que Rémi Loubet (dos. 1226), triple vainqueur du Vars Mountain Trail et skieur sur La Transju’ cet hiver, ou le Bisontin Rémi Piegelin (dos. 1062) ne leur volent la vedette. Chez ces dames, Laure Coste (dos. 1093), deuxième du Trail des Sources ce mois d’avril, pourrait quant à elle l’emporter.

Sur le 23 km, il faudra compter avec Jimmy Burri (dos. 2711), déjà vainqueur de l’épreuve, mais aussi Théophile Camp (dos. 2022), qui s’est illustré à ski sur La Transju’, et Thomas Bourgeois (dos. 2385), porté par ses podiums des années passées. Côté dames, Mélina Clerc (dos. 2353), première cet hiver de l’Xtrail Blanc de Mouthe, l’expérimentée Sandrine Motto-Ross (dos. 2054) et Albane Buatois (dos. 2519) se disputeront certainement les premières places.

Quant à la Course Mystère, elle a notamment attisé la curiosité des Bourgeois, Ivan le Lédonien (dos. 5050) et Ludovic le fondeur-traileur (dos. 5066), qui apparaissent comme les plus aguerris sur ce type de format…

Le 23 km verra aussi la participation de deux héros véritables : Paul Fontaine (dos. 2227), recordman du monde de marathon pour un malade de la mucoviscidose, et Jean-François Bourgine (dos. 2389), qui remettra son premier dossard un an après sa greffe de moelle osseuse…

Enfin, les 3 Sénateurs de la Transju’trail seront bien là : Sylvie Paget (dos. 1442) sur le 36 km, Vincent Petite (dos. 442) sur le 72km et Thierry Vidaillet (dos. 2460) sur le 23 km.

• Zoom sur les 15 points clés des épreuves :

1 • Mouthe, le départ à l’aube, une ambiance surnaturelle…

2 • Chaux-Neuve, la vertigineuse montée des tremplins de Coupe du Monde …

3 • Chapelle-des-Bois, le Chalet des Anges.

4 • Chapelle-des-Bois, la Roche Champion, son panorama et sa croix géante, un haut-lieu de la Résistance comtoise…

5 • Morbier, le belvédère des Crottes, au-dessus de l’Eglise : on y aperçoit le sommet de la Dôle !

6 • Morez, Place Jean-Jaurès, le centre névralgique de la Transju’trail et départ du 36 km.

7 • Morez, la Roche-Fendue et son panorama imprenable sur les viaducs de la capitale lunetière.

8 • Prémanon centre, ravitaillement stratégique du 72 km et départ du 23 km.

9 • Prémanon Le Poyet, havre de paix au sommet des Jouvencelles…

10 • Les Dappes, pour un dernier encouragement avant la montée de la Dôle !

11 • La Dôle, un sommet à en perdre la boule !

12 • Cuvaloup, ravitaillement régénérateur en descendant de la Dôle…

13 • Prémanon les Tuffes, pour un passage motivant dans le Stade Jason-Lamy-Chappuis…

14 • Les Rousses, le bois du Fort autour de caves d’affinage de Comté majestueuses !

15 • Les Rousses Centre : l’arrivée sous les acclamations de la foule !

• Météo humide…- Les diverses prévisions météo régionales ne sont pas toutes en phase, mais, globalement, le soleil devrait briller surtout par son absence. Il en résultera une couverture nuageuse plutôt tenace, avec parfois quelques gouttes par-ci, par-là et un vent quasiment nul… La conséquence négative pour les coureurs résidera dans des sols plutôt lourds. La conséquence positive, elle, sera qu’ils n’auront au moins pas trop chaud !

• Transju’verticale annulée.- Les impressionnants orages qui se sont abattus sur Morez mercredi ont grandement fragilisé le parcours plutôt raide de cette montée sprint. Pour la sécurité de tous, il était donc plus sage d’annuler la Transju’verticale…

• Conférence modifiée.- Laurent Schmitt s’étant blessé en VTT ces derniers jours, c’est Grégoire Millet qui assurera la conférence Transju’trail sur “l’entraînement en altitude” de 15h30 à 16h30 à la mairie de Morez.