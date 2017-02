3604.: c’est le nombre total de skieurs et skieuses engagés

• 1950 sur La Transju’ • 543 sur La Transju’Marathon • 572 sur La Transju’classic • 303 sur La Trans 25 FT • 236 sur La Trans 25 CT

90 : c’est le nombre de départements français représentés

• 580 engagés du Doubs • 575 du Jura • 262 de Haute-Savoie • 224 de l’Isère • 142 de l’Ain • 127 de Savoie…

29: c’est le nombre de nations représentées • 257 Suisses • 49 Allemands • 45 Italiens • 34 Suédois • 33 Russes • 33 Estoniens…• 18,5 % des engagés.

La Transju’classic, les principales élites au départ samedi :

Hommes : Jeannerod Alexis (dos. 1) ; Benoit Marc (2) ; Lalevée Guillaume (3) ; Buttin Bastien (4) ; Régnier Marc (5).

Dames : Kromer Marie (dos. 71) ; Blanc Chloé (72) ; Blondeau Maëliss (73) ; Trujon Andréa ( 74) ; Arnould Aline (75) ; Pellegrini Chloé (76).

La Transju’, les principales élites au départ dimanche :

Hommes : Gaillard Jean-Marc (dos. 1) ; Perrillat Boiteux Ivan (2) ; Duvillard Robin (3) ; Backscheider Adrien (4) ; Millereau Jeremie (5) ; Pralong Candide (SUI, 6) ; Mougel Adrien (7) ; Varis Kari (FIN, 8) ; Chauvet Benoît (9) ; Livers Toni (SUI, 10) ; Bonaldi Sergio (ITA, 11) ; Guigonnet Loîc (12) ; Poirrier Bastien (13) ; Kindschi Jöri (SUI, 14) ; Tarantola Damien (15) ; Sretr Radek (TCH, 16) ; Agnellet Gérard (17) ; Mondon Thibault (18) ; Gaillard Cyril (19) ; Utkin Mikhail (RUS, 20) ; Berthet Nicolas (21).

Dames : Dabudyk Aurélie (dos. 151) ; Jean Aurore (152) ; Imoberdorf Rahel (SUI, 153) ; Graefnings Maria (SUE, 154) ; Boner Seraina (SUI, 155).

41 engagés avec la Sapaudia. Ils seront 41 dimanche à promouvoir le don de moelle osseuse avec l’association la Sapaudia, reconnaissables grâce à leur emblétique tartan rouge ! Et comme chaque année depuis 2010, on retrouvera parmi ces généreux skieurs quelques parrains de renoms qui viendront accompagner et soutenir des coureurs malades tout au long du parcours : les patineurs Philippe Candeloro et Isabelle Delobel, le motard Vincent Philippe, les cyclistes Didier Faivre-Pierret et Alex Chouffe, le bobeur David Rolet, l’aventurier Alain Bohard, les skieurs Sylvain Guillaume (président de l’association), Sébastien Lacroix et Ludovic Roux, et même l’ancien directeur de La Transju’ et tout nouveau retraité, William Trachsel !

40 engagées avec Skiez pour elles. Elles seront 40 samedi sur La Trans 25 CT, toutes de rose vêtues, autour de la quadruple vainqueur de La Transu’ Marie-Pierre Guilbaud pour la version hiver de l’association « Courir pour elles » avec pour leitmotiv « l’activité physique : un rempart contre le cancer » !

Les Sénateurs. Ils étaient 10 jusqu’à présent, ils ne seront plus que 9 cette année… Leur doyen, Jean Quillot (74 ans), a dû en effet renoncer au dernier moment avec beaucoup de regrets à cause d’une mauvaise chute en ski récemment… Le nouveau doyen est de ce fait le Vosgien Jacques Breyton (73 ans). Son temps cumulé depuis la 1ère Transju’ est de 189h27’37’’ et il portera le dossard 207.

Parmi ces 9 tenaces, distinguons Jean-Claude Bernard, de Barberaz, engagé sur la 50 km CT le samedi ET la 50 km FT le dimanche…

18 et 64 : c’est le nombre de Grands Ambassadeurs (20 participations) et d’Ambassadeurs (10 participations) engagés.

200 : c’est le nombre d’engagés dans l’Ultra-Trans.

64 ans pour les doyennes de La Transju’.- Gabrielle Ancel, d’Orbey (dos. 1814), Elisabeth Blanc, de Septmoncel (dos. 1815) et Carla Lagori, de Turin (dos. 1924).

75 ans pour les doyens de La Transju’.- Claude Janod, de Geovreisset (dos. 2070) et Michel Onimus, de Gellin (dos. 4487).

76 ans pour la doyenne « absolue » 2017 (toutes courses confondues).- Michelle Robin, de Sampans (dos. 7286), engagée dans La Trans 25 CT.

86 ans pour le doyen « absolu » 2017 (toutes courses confondues).- Notre légende franco-finlandaise Hannes Larsson, de Valence, engagé à la fois dans La Trans 25 CT et La Trans 25 FT (dos. 7076 samedi et dos. 6088 dimanche).