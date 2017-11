Avoir vingt ans, ça se fête. Ainsi le Théâtre de la Petite Montagne, association que préside Christine Barthe-Weber, donne-t-il rendez-vous dimanche 12 novembre au public pour un après-midi de théâtre, de contes, de musique, d’expositions… à partir de 14 h à la salle des fêtes de Pont-de-Poitte. Pas de grand spectacle à l’occasion, mais de courtes animations qui se succèderont sur scène, d’une durée maximale de vingt minutes, pendant que les spectateurs pourront déambuler et apprécier des saveurs sucrées.

Le Théâtre de la Petite Montagne a été fondé en 1997 par Roselyne Sarazin à Cézia, en Petite Montagne donc. En 2007, la comédienne professionnelle s’installait au Bio-Lopin à Saint-Maur, mais le théâtre gardait son identité. En vingt ans, la troupe « à géométrie variable », selon Christine Barthe-Weber, a créé pas moins de vingt spectacles et travaillé avec plus de trente artistes professionnels. Les comédiens ont pu être différents au fil des ans, mais ces spectacles ont été constants dans leur forme : une petite structure, facile à faire tourner dans tout le département, voire sur le plan national. Et Roselyne Sarrazin est restée le pilier du Théâtre de la Petite Montagne.

Messages

« A travers les spectacles, il a été question de faire passer des messages », indique la présidente, qui cite en premier lieu Une opérette à Revensbrück. Ce spectacle, créé en 2010 au Biolopin, évoque l’acte de résistance de la déportée Germaine Tillion dans le camp éponyme. Il est joué par Roselyne Sarazin et Christelle Tarry, dans toute la France, notamment dans les collèges et lycées, selon la volonté du TPM de donner à ce spectacle une dimension pédagogique. Dans le même registre, Roselyne Sarazin propose L’Europe a commencé à Ravensbrück, ou encore la lecture théâtralisée du texte La Traversée de la Nuit de la résistante Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

En 2016, le Théâtre de la Petite Montagne s’est produit devant quelque 600 spectateurs. Outre les spectacles déjà cités, il a surtout joué La Fée bûcheronne, qui fait découvrir les légendes franc-comtoises, et commencé les représentations de La Tentation de Lacuzon.

La pièce La Tentation de Lacuzon a été créée par Monique Lancel. L’auteure s’est intéressée à la vie de Claude Prost, dit Lacuzon, né à Longchaumois en 1607, qui a résisté à l’invasion française de la Franche-Comté durant la guerre des Dix-Ans et pendant les conflits de 1668 et 1674. Ce spectacle, qui mêle histoire et légende, est interprété par Roselyne Sarazin, Marie-Ange Gontara et Mathieu Creteur. La musique et la scénographie sont signés Hervé Frémeau. Il a été joué cet été à l’extérieur dans différents villages jurassiens, et il le sera pour la vingtième fois à Lons, mardi 13 janvier à 20 h 30, salle de l’Ellipse. Ce sera le début de la tournée 2018, saison au cours de laquelle Roselyne Sarazin compte bien continuer à raconter l’histoire de Germaine Tillion… et d’autres bien sûr.

Annick Cousin

Le programme du dimanche 12 novembre

Rendez-vous à la salle des fêtes de Pont-de Poitte.

Dans la grande salle.

A 14 h 10, théâtre, par la compagnie Soliloques ; 14 h 20, théâtre, par Christelle Tarry et Anne-Laure Pommier ; 14 h 40, chansons pour enfants par Jacques Boilley ; 15 h, chansons, par Hervé Frémeau et Michel Boilley ; 15 h 40, théâtre, par Les Fées jurassiennes ; 16 h 20, Percusion, par Rohal de Ridder ; 17 h, slam, par Salim Nalnoe ; 17 h 30, par les Chercheurs d’air.

Dans la petite salle.

A 15 h 20, théâtre, par Couleur de Chap’ ; 16 h 10, conte, par Monique Lancel ; 16 h 40, lecture, par Roselyne Sarazin ; 16 h 50, chant, par Hélène Fassel ; 17 h 20, contes, par Claire l’Auxerroise.

A 17 h 40, bœuf du Théâtre de la Petite Montagne.