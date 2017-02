Bons plans. Location. Tarifs.

Depuis le 1er janvier, la ville a relevé très lègérement les tarifs de ses biens à louer (+1% environ). Une bonne occasion de rappeler qu’à Poligny, tout se loue (ou presque). Qui sait par exemple qu’il peut louer un atelier de distillation pour 25 €/jour ou des alambics mobiles à vapeur ? Autre facilité accordée tant aux particuliers qu’aux associations, la location de chapiteaux à un tarif raisonnable : 128 € la journée pour la particuliers et 0 € pour les associations polinoises (dans la limite de 2 chapiteaux montés par an). Pour de nombreuses manifestations organisées par la ville, les chapiteaux sont de plus montés et gratuits : fête de la bière, fête de la musique, fête de voisinage, concerts d’été, marché de Noël, manifestations scolaires ou sportives, etc.

Une salle des fêtes (presque) gratuite

Même la salle de cinéma peut être louée pour la projection de films ou des spectacles pour un tarif oscillant entre 75 et 110 € selon les catégories. Un rappel important : la gratuité de la salle des fêtes (hormis les charges -chauffage et électricité-) reste accordée pour les associations polinoises dont la manifestation publique ou privée n’apporte pas de recette. Il en va de même pour les assemblées générales. Pour les manifestations avec recettes, le tarif reste intéressant : à partir de 58,50 € (demi-journée en semaine pour les associations polinoises) à 159,20 € (petite et grande salle pour les manifestations familiales ou privées, commerciales, etc.). Pour les garages J. Coittier et Jean Weber, la sécurité a un prix : 64,55 € le garage fermé contre 34,85 € le garage ouvert. Pour terminer cet inventaire à la Prévert, rappelons également que vous pourrez louer : chaises, tables, bancs, barrières, salles de sports et même buts de handball gonflables. Pour le cimetière, les tarifs varient peu : de158,30 € pour une concession trentenaire à 327,20 € pour une concession cinquantenaire (sans caveau).

Stéphane Hovaere