Poligny, journée citoyenne, travaux

Dès 8h30 à la mairie, samedi 30 septembre, 60 bénévoles sont venus participer à l’entretien de la ville, soit le double des bénévoles présents pour la journée citoyenne du printemps. 17 ateliers en 10 lieux différents ont été présentés par Christelle Morbois, adjointe au maire et déléguée à l’environnement. Chacun a été libre de choisir son activité en fonction de ses moyens, et aucun atelier ne s’est retrouvé en sous-effectif malgré le temps menaçant. Au programme, un atelier solidaire en faveur d’une sinistrée de la cour des Ursulines où il a fallu s’occuper d’évacuer les détritus à la déchetterie : pour mémoire un incendie avait emporté le 19 juillet 2017 une partie du toit et sinistré deux logements.

La salle des fêtes rafraîchie

Au menu aussi un atelier de décoration avec des objets de récupération, afin de parer les sapins de Noël avec la participation des enfants du conseil municipal. Pour le secteur de la promenade du Vigneron, les poubelles ont été nettoyées et repeintes, le lierre retiré, et les graviers de l’aire de jeu remis en place. La ruelle de l’Ereu s’est vue débarrassée d’arbres l’encombrant, et le canal de l’Ereu de végétations et débroussaillé : un gros chantier où une propriété a été préemptée par la commune il y a quelques mois. Les végétaux poussant çà et là dans le quartier de Boussière ont été éliminés et la Glantine, rue du Moulin, a été défrichée. La salle des fêtes a été rafraîchie par une nouvelle peinture afin d’effacer les tags, et les claustras de son local poubelle ont été lazurés. La promenade du kiosque a vu ses premières feuilles d’automne et ses marrons ramassés et ses cinq bancs poncés et repeints. Même les mégots de cigarettes dans le secteur de la maison d’enfants ont disparu grâce aux bénévoles ! En à peine trois heures, toutes ces missions ont été remplies avec succès dans la bonne humeur et la convivialité malgré un temps maussade. Rendez-vous est déjà pris pour la journée citoyenne de printemps (en mai ou juin 2018). Et ce ne sont pas les commentaires d’internautes élogieux (»Bel exemple de solidarité citoyenne. Bravo ») qui écorneront ce succès grandissant.

De notre correspondante Florelle Chauvin