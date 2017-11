Tourisme, sécurité, économie : la comcom Arbois-Poligny-Salins passe la vitesse supérieure

Arbois, Poligny, Salins-Les-Bains, comcom, tourisme, camions, fort Saint-André

Tourisme : l’union fait la force

Arbois et Poligny ne feront qu’un dès janvier 2018. Ainsi en ont décidé les élus, qui sont allés plus loin en adoptant les statuts du futur EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) qui remplacera les deux offices du tourisme préexistants. « Poligny et Arbois garderont leurs locaux » a précisé Martine Vuillemin, vice-présidente au tourisme, ajoutant que le siège pressenti se situerait sans doute en Arbois.

Arbois-Poligny-Salins unis

L’office du tourisme de Salins-Les-Bains (EPIC) les rejoindra d’ici deux à trois ans. En attendant les EPIC se rapprocheront petit à petit via une convention qui préparera leur fusion en un seul et même office du tourisme à l’horizon 2010. La gouvernance de l’ensemble intégrera à part égale des élus et des acteurs du tourisme.

Des camions sous vidéo protection

Suite au vol de trois semi-remorques il y a deux ans (l’un d’eux ayant été retrouvé à la frontière des pays de l’est), Dominique Bonnet, maire de Poligny a initié la mise sous surveillance de la zone industrielle (ZI). Et c’est avec sa casquette de vice-président qu’il a sollicité une subvention de 28.828 € pour déployer six caméras sur les six routes d’accès.

27% d’entreprises touchées en un an sur la Z.I.

« Il ne s’agit pas de vidéo surveillance, mais de vidéo protection » a-t-il précisé, les vidéos ne seront donc exploitées par les forces de l’ordre qu’en cas de délits. Délits (vols ou dégradations) subis par 27% des entreprises de la ZI (sondage mené sur une période d’un an). La subvention a été votée à l’unanimité par le conseil.

Des camions à Bersaillin à côté de l’A39 ?

Le succès de zones économiques aux portes d’une autoroute, comme à Chalon-sur-Saône, a donné des idées à Dominique Bonnet et ses conseillers depuis 10 ans :

« Avec le boom d’internet, le commerce évolue à grands pas. Il nécessite des structures de stockage ».

Entrepôts de stockage permettant ensuite d’acheminer des colis par camion jusqu’au domicile des internautes, mais aussi de créer des emplois. Plus de 750 CDI ont ainsi été créés à Chalon depuis l’implantation d’Amazon en septembre 2012, avec un potentiel d’atteindre le millier. Sans aller jusque là, la comcom APS a suivi Dominique Bonnet en votant 157.728 € pour finaliser l’acquisition d’une réserve foncière de plus de 9 ha (situés à gauche de l’autoroute lorsque vous prenez le péage).

Une route neuve pour le fort Saint-André

« Une route très détériorée sur 1,5 km avec des affaissements » :

le constat réalisé par Michel Francony est sans appel et a amené la comcom APS à réagir : 215.000 € seront affectés à sa réfection, mais 100.000 € seront pris en charge par RTE (Réseau de Transport d’Électricité).

« Une route à caractère touristique indéniable »

L’entreprise qui a récemment enfoui des lignes électriques 63.000 volts a en effet contribué à sa détérioration (passage d’engins de chantier). La route à caractère touristique pourra ainsi desservir à nouveau le fort Saint-André, mais aussi l’accrobranche et les belvédères dominant la vallée de la Furieuse.

Stéphane Hovaere