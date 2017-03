L’Espace des Mondes Polaires à Prémanon, a pleinement ouvert ses portes depuis un mois. Depuis, les visiteurs découvrent l’exposition permanente qui propose un grand voyage au coeur de l’Arctique et de l’Antarctique, pour en savoir plus sur les grands glaciers et leur disparition progressive, les grandes expéditions polaires, les espèces animales qui vivent aux pôles… Le tout à travers des vidéos, des tableaux explicatifs, des quiz et de magnifiques photographies.

La vie des Inuits

Depuis le 18 février la première exposition temporaire intitulée « Peuples de l’Arctique – Touche pas à mon Nord ! » est proposée jusqu’au 21 mai. À travers une sélection de photographies de Nathalie Michel et une exposition conçue par les services de l’Espace des Mondes Polaires, l’objectif est de plonger au coeur de la vie quotidienne de ces habitants du bout du monde que sont les Inuits.

« Depuis la rencontre de Paul-Émile Victor avec les Inuits de la côte-est du Groenland lors de son expédition en 1936, les modes de vie des peuples de l’Arctique ont considérablement évolué. Ces habitants du froid, réputés pour leur remarquable adaptation à un milieu de vie aux conditions extrêmes, doivent aujourd’hui s’adapter à un environnement en pleine mutation. Mondialisation, enjeux climatiques et géopolitiques, développement touristique sont désormais au centre des préoccupations de ces différentes ethnies qui, entre tradition et modernité, veulent écrire leur avenir… ».

L’Espace des Mondes Polaires à Prémanon est ouvert du mercredi au samedi de 14 h à 19 h et le dimanche de 14 h à 18 h.