Timide retour de la neige sur le Jura

On s’étonnait un peu de voir la neige tomber partout en France… sauf dans le Jura. Mais ça y est : elle est arrivée en début de soirée et devrait continuer à tomber une bonne partie de la nuit sur l’ensemble du département, et tomber encore demain matin sur le haut Jura…

Selon les prévisions de Météo France, ces chutes resteront cependant modérées et devraient avoir totalement cessé avant midi. Mais elles devraient revenir, jeudi en fin d’après-midi sur le haut Jura.

Avec quelques centimètres seulement au sol, cette neige risque cependant d’être insuffisante pour permettre l’ouverture des pistes, mais grâce aux températures très froides, jusqu’à -10°C dans la nuit de vendredi à samedi sur Saint-Laurent-en-Grandvaux, -9°C sur Champagnole ou encore -7°C sur Saint-Claude, elle devrait rester au sol pour au moins nous offrir de très jolis panoramas.

Samedi devrait être bien ensoleillée et toujours frais. En soirée, retour de faibles chutes de neige sur l’ensemble du département, avant un dimanche partagé entre averses de neige et éclaircies.