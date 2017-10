Cette pièce adaptée et mise en scène par Martine Fontanille raconte l’histoire de trois femmes qui sont dans leur atelier de confection qui va être délocalisé. Elles occupent alors leur lieu de travail dans l’attente d’un dialogue social. « Elles se mettent à jouer, pour tromper leurs peurs, une pièce qu’elles ont peut-être étudiée à l’école, L’Avare de Molière. De façon burlesque, délirante et décalée, elles jonglent avec les personnages. Cela leur permet de rire de leur propre situation et de mettre à distance l’extérieur menaçant en réinterprétant joyeusement la paranoïa d’Harpagon. » Harpagon est un bourgeois veuf, riche, avare et père de deux enfants, Cléante et Elise. Ces derniers sont secrètement amoureux : Cléante de Mariane et Elise de Valère. Ils craignent que l’avarice de leur père ne mette en péril leurs projets respectifs de mariage. Harpagon, quant à lui, est amoureux de son argent mais compte bien épouser la jeune Mariane…

Avec Fanny Chabanne, Martine Fontanille, Marie-Claire Vilard. Assistante à la mise en scène : Sylvaine Zaborowski.

Tout public à partir de 12 ans. Tarifs : 10 €, 8 € et 5 €.