La compagnie Théâtre de la Remise a créé sa propre pièce d’après le roman de Martin Winckler intitulé La Maladie de Sachs. Marion Coutarel a réalisé la mise en scène. Avec Nicolas Heredia, elle interprète aussi l’histoire (Editiions P.O.L, prix du Livre Inter 1998). Le duo se produit ce jeudi 23 mars à 20 h 30, à la chapelle de la Congrégation à Poligny.

Le principe de la pièce ? Les spectateurs entrent et s’installent dans le cabinet médical du Dr Sachs, jeune médecin généraliste. Des magazines à portée de main, une plante verte, une légère odeur de médicaments : ici commence tout doucement l’immersion au coeur d’un lieu où se côtoient le banal et l’extraordinaire… Les deux acteurs font apparaître tous les personnages, les pensées de ceux qui attendent, les mots de ceux qui se confient. « Entre drôlerie et gravité, réalisme et décalage, ces intimités successives racontent dans un même mouvement les soignés et le soignant. La beauté de l’humain, dans sa fragilité autant que dans sa force. »

Ce spectacle, accueilli par l’association Mi-Scène, sera suivi d’un repas partagé. Les spectateurs sont invités à apporter de quoi déguster.