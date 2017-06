Une pilote, un copilote et un mécanicien arrivent sur le parc d’assistance du Rallye des Platanes avec leurs ambitions, leurs espoirs et leurs doutes. Le but est de préparer et de gagner la course qui se profile… Sous le titre Départ arrêté, les rois du rallye, trois comédiens du Théâtre Group’ joueront leur nouvelle création, ce vendredi 16 juin en extérieur, à l’Amuserie. Cette première sera interprétée par Céline Chatelain, Pio D’Elia, et Patrice Jouffroy à l’occasion du vingtième anniversaire de ce lieu de diffusion artistique lédonien. « Ce sont des tranches de vie drôles et émouvantes », annonce Patrice Jouffoy, cheville ouvrière de la troupe. Le public découvrira la vie et le caractère de chaque membre de l’équipe, de ces passionnés d’automobile « qui ne font pas les championnats du monde ». S’il pleut le 16 juin, les trois comédiens tenteront de nouveau leur chance le lendemain. Puis ils partiront en tournée dans toute la France. Début juin 2018, ils donneront quatre représentations, accueillis par Les Scènes du Jura

Photo : © Jisse

Vendredi 16 juin à 21 h, en extérieur, à l’Amuserie (reporté samedi 17 en cas de pluie). Tarifs : 9 € ; 6 €.