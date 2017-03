Les comédiens joueront un spectacle selon le format Catch impro » où deux équipes de deux joueurs s’affronteront dans un ring, « pour le meilleur et pour le rire. » Un « maître de cérémonie » animera la soirée et préparera le public. Ce spectacle se passera sous le regard « cruel et intransigeant » d’un arbitre, qui veillera au respect des règles du jeu, quitte à se mettre le public à dos.

Le public aura sa part à jouer dans ce spectacle, en proposant les thèmes qui seront tirés au sort au cours de la soirée mais aussi en votant pour les meilleures improvisations.

Le spectacle d’improvisation est une création théâtrale sans texte préécrit, ni de mise en scène préalable. Il se crée selon l’inspiration instantanée des comédiens qui imaginent en temps réel une histoire intégrant les idées de chacun.

Un thème (un mot) est proposé par le public aux comédiens. Après un temps de réflexion d’une poignée de secondes, appelé caucus, ces derniers improvisent ensemble pendant plusieurs minutes en construisant une histoire, des personnages, des décors à partir de ce thème de départ. Le spectacle voit ainsi s’enchaîner de nombreuses saynètes.

Catch impro, samedi 11 mars à 20 h 30, salle d’activités de la mairie à Beaufort. Entrée libre, participation au chapeau. Contact Gouapes doouape : 06 83 08 51 10.