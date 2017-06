Théâtre : « C'est pas la mort quand même ! », par Spirale

Depuis le mois de janvier, huit comédiens adultes de la troupe Spirale travaillent avec Eve Arbez et Laurent Giroud, artistes de la rue, comédiens et metteurs en scène de la compagnie Le Cri du Moustique. Ils présenteront le résultat de cette coopération dès ce vendredi 23 juin aux ateliers municipaux de Voiteur. « Nous avons été sollicités par la troupe Spirale pour la création nouvelle de cette année. Nous devions amener l’idée et, comme nous avons l’habitude de travailler sur des thèmes sociétaux, c’est le thème de la mort que nous avons proposé en l’abordant à notre manière, explique Laurent Giroud. En échange avec les comédiens sur leurs façons de voir la mort, il y a eu l’écriture : la mort est un thème tabou, ça dérange. Comment l’aborder de manière légère ? C’est un vrai challenge. Ce n’est pas une histoire mais une succession de plusieurs tableaux ». Claude Maître, président de Spirale, complète : « Il y a une cohérence entre tous les tableaux pour permettre à chaque spectateur d’avoir une réelle réflexion sur le sujet ». Il est satisfait de donner les représentations dans le lieu si atypique que sont les ateliers municipaux, au Champ de Foire, à Voiteur.

De notre correspondante Laure Grouillon

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 juin ; jeudi 29, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 20 h 30. Tarif : 9 €, réduit 6 €. Dès 8 ans. Réservations au 03 84 44 62 47.