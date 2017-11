Terres agricoles : une rencontre citoyenne avec les jeunes agriculteurs à Dole

En 2016, 30 000 hectares de foncier agricole auraient été consommés par l’urbanisation (construction de centres commerciaux, zones pavillonnaires, routes ou autres infrastructures). « A ce rythme, l’équivalent de la surface agricole d’un département disparaîtrait tous les cinq à six ans », expliquent les jeunes agriculteurs du Jura, qui, pour attirer l’attention du plus grand nombre sur cette problématique, organisent une « rencontre citoyenne » avec boisson chaude offerte demain, 22 novembre de 14h30 à 16h Place aux Fleurs à Dole.

L’idée de cette rencontre est que pour faire face à la perte des terres agricoles, il faut sensibiliser le grand public et les élus à cette perte du foncier et à l’enjeu de l’agriculture, qui consiste tout de même à nourrir la population demain. « La problématique de la conservation des terres agricoles devient préoccupante en France », estiment-ils. Et la ville de Dole n’a pas été choisie au hasard. En effet, de nombreuses terres agricoles ont été rachetées dans le secteur, pour implanter des projets qui, pour certains, n’ont toujours pas vu le jour…