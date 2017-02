Le conseil de surveillance de l’hôpital Louis-Pasteur de Dole se réunit ce jeudi 16 février en fin d’après-midi. Selon les informations communiquées par la CGT, le directeur Emmanuel Luigi devrait lors de cette réunion annoncer la fermeture de la 2e ligne mobile d’urgence (Smur) la nuit à compter du mois d’avril.

Le syndicat dénonce le danger que cela ferait courir à la population. Elle a donc diffusé un tract dans lequel les représentants du personnel appellent donc leurs collèges à un rassemblement à 16h45 devant la salle de réunion du conseil de surveillance.

Suite à une pétition initiée par le groupe PCF de Dole en fin d’année dernière, Emmanuel Luigi avait tenu à démentir le projet de restructuration des urgences de l’hôpital de Dole : “Ça fait des années qu’on maintient deux lignes et on va évidemment continuer”, avait-il déclaré. Le docteur Sylvain Gibey, chef du service et président de la commission médicale d’établissement, avait en revanche tenu un discours moins clair, expliquant notamment que si les transferts entre hôpitaux étaient pris en charge par les équipes basées à Besançon ou Dijon, avec le concours également de l’hélicoptère, “passer à une seule ligne de Smur aurait très peu d’impact”.

“Etat de guerre”

L’appel à la mobilisation ce jeudi a aussi pour objectif d’alerter sur les tensions apparues au cours de l’épisode de grippe auquel l’hôpital n’a pas échappé. La CGT condamne avec un certain lyrisme “un état de guerre” :

“Chaque jour la stratégie évolue, les médecins et le personnel soignant sont sur le front, dans les tranchées, les pieds dans la boue, voyant jour après jour leurs collègues tomber un à un par épuisement professionnel. C’est la triste réalité !