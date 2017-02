Sylvie Laroche : « On arrive à la fin du PS »

Grande région

“Le style et la culture de la Bourgogne sont différents, avec des territoires extrêmement dynamiques et d’autres plus difficiles à aborder, mais partout des élus locaux volontaristes et animés par l’envie de faire avancer leur territoire.”

Grande région (2)

“C’est passionnant d’aller voir les personnes qui peuvent avoir une action au niveau local et de les associer à des enjeux régionaux et même nationaux voire européens. Pour le plan 500 000 demandeurs d’emploi en formation, on travaille bassin par bassin avec Pôle Emploi, en aidant les gens à se tourner vers les champs porteurs d’avenir : la transition énergétique et la révolution numérique.

La région est au cœur du réacteur ; c’est vraiment le niveau opérationnel.”

Front national

“La lutte contre les idées du FN et contre le FN lui-même avait été ce qui, dans les années 90, avait motivé mon entrée en politique, au sein du mouvement Dialoguer et agir à gauche. Nous avions mené tout un travail sur le vote FN dans le Jura. Force est de constater que nous avons échoué.

Le FN est aujourd’hui présent à la Région avec un nombre significatif d’élus. Les séances sont agitées, les débats peu sereins. C’est une nouvelle réalité à laquelle beaucoup d’entre nous n’avaient jamais été confrontés.”

Collaborateurs

“Le législateur a voulu des régions plus grandes et dotées de compétences plus larges, mais rien n’a été pensé concernant la gouvernance et le statut des élus. Il est extrêmement difficile de concilier vie professionnelle et charge politique.

Nous avons l’aide de collaborateurs mais qui ne nous sont pas attachés individuellement. Je peux faire appel à eux mais ils sont également à la disposition des 50 autres élus de la majorité.”

Législatives

“Avant les législatives de 2012, j’avais dit que je ne cumulerais pas les deux mandats. La question s’est posée en 2015 de repartir ou non aux régionales ; à partir du moment où j’avais fait le choix d’être candidate, ça signifiait que je n’irais pas aux législatives.”

Parti socialiste

“Si je peux être satisfaite, ce n’est pas que Benoît Hamon a remporté la primaire mais que la démocratie a pu s’exprimer. Je ne peux pas être satisfaite du PS tel qu’il fonctionne. Je ne me résigne pas à cet éternel combat entre courants ; ces divisions tuent le PS à petit feu.

Je suis d’accord avec l’idée qu’on assiste à la fin d’un monde ; le PS n’y échappe pas : il arrive aussi à sa fin.”

Dissidence

“Je ne fais pas scission, au contraire ! Jusqu’à présent, je me suis toujours engagée de façon collective ; pour la première fois je prends une position personnelle.”

Avenir

“Je suis suffisamment résiliente pour ne pas traîner longtemps mes désillusions. Je me suis très bien remise des échecs aux législatives ou aux municipales. Je ne me plains pas mais j’ai envie, à 56 ans, de me tourner vers des voies nouvelles.

Je m’intéresse à toutes les initiatives qui font la démonstration que les choses sont possibles, que les citoyens ont le pouvoir de changer les choses.

Le mouvement Bleu Blanc Zèbre d’Alexandre Jardin me convient bien.

Les projets pour favoriser les circuits courts rejoignent la mouvance dans laquelle j’ai grandi puis travaillé, celle de l’économie sociale et solidaire. Je regarde ce qui se passe dans les entreprises qui arrivent à moderniser sans licencier ou qui réfléchissent à un meilleur partage du temps de travail. Je veux prendre le temps d’aller voir ce qui se passe dans des pays comme le Danemark.”

Macron

“Je ne me reconnais pas dans sa démarche pour la raison toute simple que j’aime bien savoir où les gens habitent. Je ne suis pas en train de rallier un énième gourou.”

Sermier

“Bien malin qui peut dire qui est là pour longtemps. Je trouve, à propos de la législative, qu’on passe un peu vite sous silence l’idée que le FN va entrer en nombre à l’Assemblée nationale et que Dole fait partie des circonscriptions où le résultat d’une triangulaire n’est pas écrit d’avance.”

